Путин заявил, что бойцы СВО с самого начала были «в его команде»

На встрече с участниками программы «Время героев» Президент России Владимир Путин заявил, что все бойцы, участвующие в специальной военной операции, с самого начала были и остаются частью его команды. Его слова приводит ТАСС.

Один из военнослужащих, рассказывая о значимости проекта, заметил, что благодаря новому опыту ощущает себя частью команды главы государства. В ответ Путин подчеркнул, что они были в его команде с первого дня СВО, добавив, что все вместе представляют одну команду.

«Я вас искренне поздравляю с тем, что вы прошли этот отбор», – отметил Владимир Путин, добавив, что ранее уже рассказывал на одном из публичных мероприятий – без указания конкретных имен, – как радует его высокий уровень командиров, проходящих сложнейшие испытания.

По словам Президента, это говорит о значительном повышении качества кадров в Вооруженных силах России за последние годы. Он подчеркнул, что присутствующие в зале являются лучшим подтверждением этих слов.