Путин заявил, что бойцы Сил специальных операций доказали верность присяге

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником действующих военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции <…>», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Путин упомянул «непосредственное участие» бойцов Сил специальных операций «в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации». «Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой», — убежден он.

По мнению Президента, отечественным Силам специальных операций удалось создать свою «уникальную школу воинского мастерства», основанную на героических традициях спецназа, «громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках».

В завершение поздравления Путин поблагодарил всех бойцов и ветеранов Сил специальных операций за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине, пожелал им здоровья и успехов, а их друзьям и близким — благополучия. «И пусть вам всегда сопутствует удача», — заключил он.