Путин заявил, что бессмертие России и русского народа – залог побед страны

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев» заявил, что бессмертие России и ее народов проявляется в способностях страны одерживать победы, несмотря на любые тяжелые испытания. Его слова приводит ТАСС.

Путин упомянул недавнюю беседу с писателем Александром Прохановым, в которой тот назвал бессмертие главным смыслом Дня России. Президент согласился с этим мнением, подчеркнув, что это понятие применимо не только к празднику, но и к самой России, ее многонациональному народу и тысячелетней государственности.

По словам главы государства, именно преодоление исторических испытаний и достижения страны подтверждают ее бессмертие.