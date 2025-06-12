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Общество 12 июня 2025 16:03

Путин заявил, что бессмертие России и русского народа – залог побед страны

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев» заявил, что бессмертие России и ее народов проявляется в способностях страны одерживать победы, несмотря на любые тяжелые испытания. Его слова приводит ТАСС.

Путин упомянул недавнюю беседу с писателем Александром Прохановым, в которой тот назвал бессмертие главным смыслом Дня России. Президент согласился с этим мнением, подчеркнув, что это понятие применимо не только к празднику, но и к самой России, ее многонациональному народу и тысячелетней государственности.

По словам главы государства, именно преодоление исторических испытаний и достижения страны подтверждают ее бессмертие.

#время героев #Владимир Путин #День России
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