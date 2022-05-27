Глава Адыгеи — Путину: За пять лет госдолг республики снизился на 22%

Развитие рынка труда — это важное направление, которому следует уделить внимание в Республике Адыгея. Работа над ним актуальна и для всей страны, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона Муратом Кумпиловым.

«Как раз второе направление, которому следует уделить особое внимание, — это рынок труда. В целом для страны это важно, а для Кавказа тем более. И для республики это тоже важно и очень актуально», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Глава региона отметил, что в республике начинается реализация крупных проектов: «Лагонаки» и промышленного парка. Власти региона рассчитывают на серьезную динамику по инвестициям и рабочим местам.

«На этот год, Владимир Владимирович, 25 инвестпроектов на сумму 77 миллиардов рублей», — доложил он.

По словам Кумпилова, за пять лет собственные доходы Адыгеи выросли в полтора раза, а в этом году темп роста составил 126%. Увеличился и прирост валового регионального продукта (116%).

«У республики низкая долговая нагрузка: госдолг уменьшился на 22% и составляет 21% от собственных доходов. Объем инвестиций составил 173 миллиарда рублей», — подчеркнул глава региона.