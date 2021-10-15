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15 октября 2021  14:51

Путин: Защита избирательных прав граждан – одна из актуальных тем для стран СНГ

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Защита избирательных прав граждан и суверенитета — актуальная тема для стран Содружества независимых государств. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на заседании Совета глав государств — участников СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.  

Он напомнил о совместном заявлении стран о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета, инициированном российской стороной. 

«В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы, — сказал глава государства. — Думаю, вы согласитесь, что данная тема актуальна, актуальна по сути для всех наших государств».

Путин напомнил, что в сентябре в России состоялись думские выборы, избирательная кампания прошла в полном соответствии с законом.

#владимир путин
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