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Политика 1 ноября 2023 21:12

Путин: Заработные платы в России растут темпами выше инфляции

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Зарплаты в России обгоняют по темпам роста инфляцию. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам.

«Увеличиваются и заработные платы в экономике. За 8 месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Правительство и Банк России должны эффективно координировать свои действия для снижения инфляции, поскольку это напрямую отражается на благополучии российских граждан.

#Владимир Путин
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