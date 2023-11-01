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Путин: Заработные платы в России растут темпами выше инфляции
Зарплаты в России обгоняют по темпам роста инфляцию. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам.
«Увеличиваются и заработные платы в экономике. За 8 месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Правительство и Банк России должны эффективно координировать свои действия для снижения инфляции, поскольку это напрямую отражается на благополучии российских граждан.
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