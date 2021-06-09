Путин запустил производство на Амурском ГПЗ «Газпрома»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода — одного из крупнейших инфраструктурных проектов компании «Газпром» на Дальнем Востоке.

«Для нашей экономики этот проект имеет особое значение, поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения. В 2015 году мы его открывали, и в 2017 году, по-моему, я был на строительной площадке — всё время наблюдали за ходом его реализации», — приводит слова Владимира Путина, сказанные во время церемонии открытия, пресс-служба Кремля.

Президент РФ также обратил внимание на то, что после выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать примерно 42 млрд куб. метров природного газа и производить около 60 млн куб. метров гелия. «Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», — констатировал он.

По словам Путина, сейчас Соединенные Штаты занимают 56% рынка гелия, на долю Катара приходится 28% рынка, Алжира — 9%, а России — 3%. Он пообещал существенным образом нарастить эти возможности.

Кроме того, Амурский завод станет частью крупного газохимического кластера, формирующегося в регионе. Его продукция будет служить сырьем для строящегося предприятия компании «СИБУР» по выпуску полиэтилена и полипропилена, пояснил глава государства.

Расположенный в районе города Свободный Амурский ГПЗ за год будет производить 38 млрд куб. метров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 млн куб. метров гелия, 2,4 млн тонн этана, около 1 млн тонн пропана, примерно 500 тыс. тонн бутана и около 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. После выхода предприятия на полную производительность перерабатывающие мощности ПАО «Газпрома» станут больше на 80%.