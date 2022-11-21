Путин запустил племенной центр по воспроизводству индейки в Тюменской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил племенной центр по воспроизводству индейки в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что вопросы отраслевого характера имеют чрезвычайно важное значение для экономики страны в целом, для повышения нашего суверенитета в такой важной сфере, как агропромышленный комплекс.

«Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. Такие проекты значимы», – сказал Путин.