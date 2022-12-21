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Официальная хроника
21 декабря 2022  14:54

Путин запустил Ковыткинское месторождение и участок газопровода «Сила Сибири»

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Президент России Владимир Путин сегодня в режиме ВКС запустил Ковыткинское месторождение в Иркутской области, а также участок Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Начинайте работу!» — дал старт глава государства.

На сегодня извлекаемые запасы месторождения достигают 1,8 трлн куб. метров газа, а также 65,7 млн тонн газового конденсата. Ожидается, что проектная мощность объекта составит 27 млрд куб. метров газа в год.

С запуском этого участка газопровод «Сила Сибири» начнет работать в полную мощность по всей своей протяженности. Он пролегает по территории Иркутской и Амурской областей, а также Республики Саха (Якутия). Протяженность открытого сегодня участка составила 800 километров.

#Владимир Путин #газопровод
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