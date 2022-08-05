Путин ввел спецмеры в экономике для недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных мер в экономике в отношении так называемых недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Представителям таких стран, владеющим акциями российских компаний, до конца года запрещается совершать сделки с этими акциями. Запрет касается нескольких категорий юрлиц: это стратегические предприятия и компании, а также структуры, в которых они являются совладельцами. К ним же относятся производители оборудования и организации топливно-энергетического комплекса, поставщики тепловой и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающие компании.

Сделки, совершенные в нарушение указа президента, будут считаться ничтожными. Но при этом указ разрешает заключать соглашения при условии получения специального разрешения президента.

Кроме того, Путин до 31 декабря 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и на Харьягинском месторождении. Полный перечень банков и обслуживающих ТЭК компаний, попадающих под новый указ, Правительство РФ составит в течение следующих десяти дней.