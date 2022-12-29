news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
29 декабря 2022  16:49

Путин запретил принудительный сбор биометрических данных

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин утвердил порядок идентификации или аутентификации физлиц с использованием биометрии. Документ размещен на портале правовой информации. 

«В единой биометрической системе размещаются и обрабатываются биометрические персональные данные следующих видов: изображение лица человека, полученное с помощью фотовидеоустройств, запись голоса человека, полученная с помощью звукозаписывающих устройств», – сказано в тексте. 

Согласно закону, граждан не могут принуждать к сдаче биометрии – отказ человека не может стать причиной ограничения оказания госуслуг или иных работ. Кроме того, установлен запрет на хранение геномной информации. 

Новация также предусматривает возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через Госуслуги. Отказаться от сдачи биометрии можно через отделение МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через портал.

Кроме того, закон запрещает использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных разрешается только в базах, находящихся в России. 

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное