Путин запретил принудительный сбор биометрических данных

Президент России Владимир Путин утвердил порядок идентификации или аутентификации физлиц с использованием биометрии. Документ размещен на портале правовой информации.

«В единой биометрической системе размещаются и обрабатываются биометрические персональные данные следующих видов: изображение лица человека, полученное с помощью фотовидеоустройств, запись голоса человека, полученная с помощью звукозаписывающих устройств», – сказано в тексте.

Согласно закону, граждан не могут принуждать к сдаче биометрии – отказ человека не может стать причиной ограничения оказания госуслуг или иных работ. Кроме того, установлен запрет на хранение геномной информации.

Новация также предусматривает возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через Госуслуги. Отказаться от сдачи биометрии можно через отделение МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через портал.

Кроме того, закон запрещает использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных разрешается только в базах, находящихся в России.