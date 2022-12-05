news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
5 декабря 2022  17:10

Путин запретил митинговать в церквях, школах и аэропортах

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин расширил список мест, в которых запрещено организовывать митинги, демонстрации, собрания и шествия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, запрет распространится на здания органов публичной власти, вузов, школ, церквей и прилегающие к ним территории, аэропорты, вокзалы, порты, а также другие помещения. Кроме того, нельзя организовывать подобные мероприятия на территориях объектов жизнеобеспечения, необходимых для работы электрических тепловых, водопроводных и газовых сетей. Также пополнить перечень могут власти российских регионов.

Напомним, что подобный список существовал и ранее: в него включены резиденции Президента России, суды, здания экстренных служб и учреждений ФСИН.

#Владимир Путин #митинги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100