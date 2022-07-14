Путин запретил авиапассажирам вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ограничивается объем красной икры, допустимый к вывозу с Камчатки воздушным транспортам. Теперь взять с собой в самолет можно не более 10 кг икры непромышленного производства, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Ограничение касается икры лососевых без заводской упаковки и маркировки. Ожидается, что это позволит предотвратить незаконный оборот водных биоресурсов и поспособствует их сохранению.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что авиапассажиры ежегодно вывозят с Камчатки в личном багаже более 500 тонн красной икры.