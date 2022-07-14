news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
14 июля 2022  13:30

Путин запретил авиапассажирам вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ограничивается объем красной икры, допустимый к вывозу с Камчатки воздушным транспортам. Теперь взять с собой в самолет можно не более 10 кг икры непромышленного производства, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Ограничение касается икры лососевых без заводской упаковки и маркировки. Ожидается, что это позволит предотвратить незаконный оборот водных биоресурсов и поспособствует их сохранению.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что авиапассажиры ежегодно вывозят с Камчатки в личном багаже более 500 тонн красной икры.

#Владимир Путин #красная икра #закон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100