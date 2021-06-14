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Ру Тат
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14 июня 2021  21:32
Надежда Захарова

Путин: Запрет поставок медоборудования в Сирию — это жестокое отношение к людям

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Гуманитарная помощь Сирии должна оказываться вне зависимости от политического контекста, все действия должны быть направлены на стабилизацию обстановки в регионе. Поэтому запрет на поставки медоборудования и лекарств в страну — это негуманно и ничем не объяснимо. Об этом в интервью NBC заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Все действия наши совокупные должны быть направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, вводить ее в нормальное русло, — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. — При поддержке России Сирия вернула под свой контроль, сирийские власти, свыше 90% сирийской территории. И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста».

#гуманитарная помощь #сирия #Владимир Путин
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