Гуманитарная помощь Сирии должна оказываться вне зависимости от политического контекста, все действия должны быть направлены на стабилизацию обстановки в регионе. Поэтому запрет на поставки медоборудования и лекарств в страну — это негуманно и ничем не объяснимо. Об этом в интервью NBC заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Все действия наши совокупные должны быть направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, вводить ее в нормальное русло, — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. — При поддержке России Сирия вернула под свой контроль, сирийские власти, свыше 90% сирийской территории. И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста».