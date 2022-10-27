Путин – Западу: «Нельзя всё сваливать на козни Кремля»

Либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека как свободу говорить, что хочешь, делать, что хочешь, то уже в ХХ веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги. Оказывается, у открытого общества есть враги. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена», – сказал глава государства.

По мнению Путина, западные страны «дошли до абсурда», поскольку любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии.

«Вот чего из России ни исходит – это всё происки Кремля. Но на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие, что любая критика в адрес наших оппонентов воспринимаются, как происки Кремля, рука Кремля. Бред какой-то. Как-то поинтересней что-нибудь изложите», – отметил он.

Президент России предложил Западу изложить свою точку зрения более концептуально. «Нельзя все сваливать на козни Кремля», – заключил он.

XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. В нем принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Темой заседания текущего года стала «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Встречи Владимира Путина с экспертами клуба стали доброй традицией еще с момента основания клуба.