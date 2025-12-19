Путин Западу: «Не будет никаких новых СВО, если вы будете нас уважать»

Президент России Владимир Путин заявил, что новые специальные военные операции возможны только в случае нарушения интересов страны и отсутствия уважительного отношения со стороны Запада.

«Будут ли новые специальные военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток. Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм… Просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

Он добавил, что нынешняя ситуация сложилась из-за действий западных политических лидеров, которые, по его словам, «создали сегодняшнюю обстановку своими руками и продолжают нагнетать ситуацию, постоянно заявляя о готовности к войне с Россией».