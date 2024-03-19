Путин: Западные хозяева предателей России используют их как пушечное мясо — поделом им

Западные хозяева предателей России не жалеют их и используют их в качестве пушечного мяса, заявил Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ и высказал свое отношение к предателям. Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.

«Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены огнем, что называется, на подходе и понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию. Что касается этих предателей, то их сегодняшние хозяева их вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой. Ну… Поделом», – сказал глава государства.

Он поблагодарил пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцем из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия.