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Путин: Западные хозяева предателей России используют их как пушечное мясо — поделом им
Западные хозяева предателей России не жалеют их и используют их в качестве пушечного мяса, заявил Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ и высказал свое отношение к предателям. Трансляция прошла в телеграм-канале ТАСС.
«Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены огнем, что называется, на подходе и понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию. Что касается этих предателей, то их сегодняшние хозяева их вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой. Ну… Поделом», – сказал глава государства.
Он поблагодарил пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцем из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия.
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