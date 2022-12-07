Путин: Западные правозащитные организации считают Россию страной второго сорта

Западные правозащитные организации не только относятся к жителям Донбасса как к людям второго сорта, но и Россию считают страной второго сорта. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Для тех, кто должен следить за правами человека, – а я только что сказал, с какими целями, на мой взгляд, создавалось большинство из так называемых правозащитных организаций Запада – для них люди вообще не имеют никакого значения. Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой вообще нет права на существование», – заявил глава государства.

Он отметил, что исторически с такой проблемой Россия сталкивается уже давно, но сегодня это проявляется «наиболее ярко».