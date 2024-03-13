Путин: Западные элиты должны понять, что бал вампиров заканчивается

Западные элиты должны понять, что бал вампиров заканчивается. Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, текст опубликован на сайте Кремля.

Корреспондент отметил, что российский лидер играет ключевую роль не только в России, но и в мире, поскольку миллиарды людей связывают именно с ним надежду на международную справедливость и защиту традиционных ценностей, и спросил, чувствует ли Путин груз ответственности.

«Сказать Вам честно, я не чувствую этого вообще. Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа», – сказал глава государства.

По его мнению, такое внимание к России и его личности в частности заключается в том, что «этот так называемый золотой миллиард на протяжении веков, 500 лет, практически паразитировал на других народах» и жители этих стран «сердцем чувствуют, что происходит». Борьбу России за свою независимость и истинный суверенитет люди из других стран связывают со своими чаяниями на собственный суверенитет и независимое развитие.

«Но это усугубляется тем, что в западных элитах очень сильно желание заморозить существующее несправедливое положение вещей в международных делах, – отметил Президент РФ. – Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается».