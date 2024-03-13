Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Западные элиты должны понять, что бал вампиров заканчивается
Западные элиты должны понять, что бал вампиров заканчивается. Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, текст опубликован на сайте Кремля.
Корреспондент отметил, что российский лидер играет ключевую роль не только в России, но и в мире, поскольку миллиарды людей связывают именно с ним надежду на международную справедливость и защиту традиционных ценностей, и спросил, чувствует ли Путин груз ответственности.
«Сказать Вам честно, я не чувствую этого вообще. Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа», – сказал глава государства.
По его мнению, такое внимание к России и его личности в частности заключается в том, что «этот так называемый золотой миллиард на протяжении веков, 500 лет, практически паразитировал на других народах» и жители этих стран «сердцем чувствуют, что происходит». Борьбу России за свою независимость и истинный суверенитет люди из других стран связывают со своими чаяниями на собственный суверенитет и независимое развитие.
«Но это усугубляется тем, что в западных элитах очень сильно желание заморозить существующее несправедливое положение вещей в международных делах, – отметил Президент РФ. – Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»