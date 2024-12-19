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Путин: Запад ввел против России 40 тыс. санкций
Западные страны ввели против России более 40 тыс. различных санкций, сообщил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Запад ввел против России 20 тыс. санкций», — начал задавать свой вопрос журналист с Ямала.
«Сорок [тысяч]. Но я, честно говоря, не считаю», — поправил представителя СМИ Президент России.
По мнению российского лидера, те, кто вводит санкции, боятся конкуренции, поэтому используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции. Например, в США производство СПГ, о котором спросил журналист с Ямала, больше, чем в России, но компания «Новатэк» растет, поэтому Запад хочет помешать ей расти, добавил он.
«Это плохо и для них. Если они такими способами будут бороться с конкуренцией, а не экономическими способами, сами утратят конкурентоспособность. Не завтра, но когда-нибудь, если это будет продолжаться», — заключил Путин.
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