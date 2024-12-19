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Политика 19 декабря 2024 16:31

Путин: Запад ввел против России 40 тыс. санкций

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Западные страны ввели против России более 40 тыс. различных санкций, сообщил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Запад ввел против России 20 тыс. санкций», — начал задавать свой вопрос журналист с Ямала.

«Сорок [тысяч]. Но я, честно говоря, не считаю», — поправил представителя СМИ Президент России.

По мнению российского лидера, те, кто вводит санкции, боятся конкуренции, поэтому используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции. Например, в США производство СПГ, о котором спросил журналист с Ямала, больше, чем в России, но компания «Новатэк» растет, поэтому Запад хочет помешать ей расти, добавил он.

«Это плохо и для них. Если они такими способами будут бороться с конкуренцией, а не экономическими способами, сами утратят конкурентоспособность. Не завтра, но когда-нибудь, если это будет продолжаться», — заключил Путин.

#Прямая линия Владимира Путина 2024 #санкции против россии #сжиженный природный газ
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