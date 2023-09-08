Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы помешать экономическому росту РФ

Уже в 2014 году, когда недоброжелатели делали первые попытки помешать развитию России, стало ясно, что нужен обеспечить технологический суверенитет страны. Для этого предпринимаются решительные и энергичные шаги, подчеркнул на встрече с молодыми учеными Российского ядерного центра в Сарове Президент РФ Владимир Путин.

«Спровоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, это целенаправленно все делалось, для того чтобы создать условия для дополнительного ограничения экономического роста России. И ее сдерживания», — подчеркнул глава государства.