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Путин: Запад пророчил России экономический спад, но жизнь распорядилась по-другому
Несмотря на то, что западные аналитики пророчили России экономический спад, жизнь распорядилась по-другому – сам Запад столкнулся с такими проблемами. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил Президент Владимир Путин.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих, уйти с российского рынка. Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – перечислил глава государства, отметив, что жизнь распорядилась по-другому.
Как заметил Путин, дошло до того, что западные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу.
«Репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал Президент РФ.
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