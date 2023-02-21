Путин: Запад потратил на поддержку киевского режима 150 млрд долларов

Фото: стоп-кадр видео

Запад потратил более 150 млрд долларов на вооружение киевского режима, в то же время на помощь беднейшим странам выделил всего 60 млрд долларов, сообщил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество и вооружение киевского режима», – сказал Путин.

Он привел для сравнения данные Организации экономического сотрудничества и развития: на помощь беднейшим государствам мира страны Семерки выделили за 2020-2021 годы порядка 60 млрд долларов.

Фото: стоп-кадр видео

«Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё подевалось?», – обратил внимание Путин.

В то же время, по его словам, поток денег на войну не уменьшается. Запад также не жалеет средств на поощрение смут и переворотов в других странах по всему миру.