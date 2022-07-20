Путин: Запад не может предложить свою модель будущего взамен устаревшей

Сегодня формируется альтернатива существовавшему однополярному миру, при этом Запад в изменяющихся условиях не может предложить свою модель будущего, заявил Президент России Владимир Путин.

В мире происходят необратимые и «поистине революционные трансформации», отметил Президент, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. По его мнению, новый миропорядок будет более справедливым и социально ориентированным, в то время как устаревший однополярный мир «становится тормозом для развития цивилизации», – подчеркнул глава государства.

«Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего», – сказал он, добавив, что навязываемая до сих пор в мире главенствовала модель «золотого миллиарда», которая является несправедливой и «расистской».

«Ну почему этот "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по своей сути, а лежащая в её основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – подытожил Путин.