Путин: Запад нам проиграл с самого начала спецоперации на Украине

Начало военной спецоперации на Украине должно было продемонстрировать лидерам западных стран, что они проиграли в борьбе за политическое превосходство, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Они должны были бы понять, что проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски», – сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Начало спцеоперации ознаменовало переход к многополярному миру, основанному «не на придуманных эгоистических правилах», а на подлинном суверенитете, уверен Путин.

«Надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – подчеркнул он.

Ранее он также заявил, что Запад готов именно «коллективный Запад», а не Россия несет ответственность за боевые действия на Украине и подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом.