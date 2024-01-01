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Путин: Запад испокон веков пытается разобраться с Россией
Страны Запада испокон веков преследуют цель разобраться с Россией, но пока кажется, что РФ разберется с ними быстрее. Своим видением геополитической ситуации Президент РФ Владимир Путин поделился во время посещения военного госпиталя имени Вишневского (трансляция была организована в Telegram-канале пресс-службы Кремля).
«Несмотря на то, что они (государства Запада — прим. Т-и) испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже», — предположил российский лидер.
По мнению Путина, сегодня коллективный Запад пытается решить свои проблемы и задачи руками Украины.
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