Путин: Запад годами готовился к гибридной войне с Россией и не жалел денег на Украину

Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией и превращал Украину в инструмент для достижения этой цели. Об этом на встрече с группой лидеров африканских государств заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Проблема (украинский конфликт – прим. Т-и) была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали все, чтобы превратить Украину в инструмент подрыва основ безопасности для Российской Федерации, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и для подрыва нашей государственности. Я говорю это с полным основанием», — подчеркнул он.

Глава государства также прокомментировал слова председателя ЕС Урсулы фон Дер Ляйен, которая выступила с заявлением о неприемлемости госпереворотов. «Я полностью с этим согласен, мы тоже. Но вторая проблема, которая привела к этому кризису, — госпереворот на Украине в 2014 году», — заметил Владимир Путин.

Президент напомнил, что страны Запада активно поддерживали переворот на Украине в обход всех норм международного права. К тому же прямо назывались суммы, потраченные на поддержку новых киевских властей.

«Но я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта. И мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику», — сыронизировал Путин.