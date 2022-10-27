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Ру Тат
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Политика
27 октября 2022  18:03

Путин: Запад дискредитировал доллар как валюту из-за его использования в качестве оружия

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Коллективный Запад дискредитировал доллар в качестве универсальной валюты расчетов, поскольку регулярно применял его в качестве экономического оружия против других стран. Об этом в своей речи на сессии клуба «Валдай» рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Используя доллар как оружие, США и Запад в целом дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценили за счет инфляции, а потом и вовсе прикарманили наши золотовалютные резервы», – отметил российский лидер.

По словам Путина, ответом на этот вызов может стать переход на взаиморасчеты в национальных валютах, не зависящих от недружественных действий Вашингтона и Брюсселя. 

«Такой переход будет активно набирать обороты, это неизбежно», – заключил Путин. 

XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Встречи Владимира Путина с экспертами стали доброй традицией еще с момента основания клуба.

#Владимир Путин #отказ от доллара #валдай
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