Путин: Запад дискредитировал доллар как валюту из-за его использования в качестве оружия

Коллективный Запад дискредитировал доллар в качестве универсальной валюты расчетов, поскольку регулярно применял его в качестве экономического оружия против других стран. Об этом в своей речи на сессии клуба «Валдай» рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Используя доллар как оружие, США и Запад в целом дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценили за счет инфляции, а потом и вовсе прикарманили наши золотовалютные резервы», – отметил российский лидер.

По словам Путина, ответом на этот вызов может стать переход на взаиморасчеты в национальных валютах, не зависящих от недружественных действий Вашингтона и Брюсселя.

«Такой переход будет активно набирать обороты, это неизбежно», – заключил Путин.

XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Встречи Владимира Путина с экспертами стали доброй традицией еще с момента основания клуба.