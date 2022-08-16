Путин: Запад целенаправленно рушит систему европейской безопасности

Для того, чтобы сохранить свое доминирование, коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности и сколачивает новые военные альянсы. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, передает пресс-служба Кремля.

«Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил», — сказал глава государства.

По его словам, западные лидеры лицемерно заявляют, что это необходимо для укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное». Он напомнил, что предложения о мерах взаимной безопасности, выдвинутые Россией еще в декабре 2021 года, просто в очередной раз были проигнорированы.