Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем России

Запад боится сильного Китая больше, чем России. Так поправил Президент Владимир Путин американского журналиста Такера Карлсона, когда тот сказал, что «может быть, Запад боится сильной России, однако Запад не боится сильного Китая».

«В России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно», – сказал глава государства.

Он вспомнил фразу первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка – «главное – это потенциалы» и отметил, что КНР имеет колоссальный потенциал – первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики.

«Уже обогнали Соединённые Штаты и достаточно давно, и темпы растут», – цитирует Путина пресс-служба Кремля, где опубликовано 2-часовое интервью.