Путин: Замещая зарубежные образцы, нужно не копировать, а быть на шаг впереди

В последние годы Россия уделяла много внимания вопросам импортозамещения. Были достигнуты определенные успехи в АПК, производстве лекарств, медоборудования, оборонно-промышленном комплексе и ряде других областей. Однако российская продукция, пришедшая на смену зарубежным образцам, не должна быть просто заменой, копией, подчеркнул на Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы подчеркнуть — у нас много дискуссий в обществе на этот счет: импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющего. А надо быть на шаг впереди», — отметил он.

В качестве примера глава государства привел конструктора Сергея Королева, который не копировал и улучшал трофейную ракетную технику, а предложил собственную пакетную схему ракеты Р7. Уникальность его предложения и взгляд в будущее открыли человечеству дорогу в космос и задали стандарт для всего мира на десятилетия вперед.

Уникальные разработки советских ученых, работавших с опережением, дали задел современным конструкторам, в частности, в создании гиперзвукового оружия, аналогов которого до сих пор нет ни у одной страны. Лучшими в мире также считаются российские атомные технологии, решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных.