Путин: Залог будущего страны — в надежности жизненных ориентиров молодежи

Надежные жизненные ориентиры молодежи, ее связь с традиционными ценностями, культурой и историей страны — это залог будущего и преемственности развития России. Об этом, обращаясь к участникам церемонии вручения премии общества «Знание», заявил Президент Владимир Путин.

«Подчеркну: история дает нам понимание своих корней, тех трудных, переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие страны. Это важнейшие, определяющие вещи, которые служат основой национальной идентичности, делают нас единым народом», — говорится в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поприветствовал участников церемонии — ученых , педагогов, культурных деятелей, спортсменов, волонтеров, бизнесменов. Также он выразил благодарность представителям дружественных стран, чьи проекты помогают лучше узнать друг друга, воспитать уважение к самобытным традициям и культурам и укрепить доверие между народами.