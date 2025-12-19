news_header_top
Политика 19 декабря 2025 15:25

Путин: Законы об иноагентах в других странах более жесткие, чем в РФ

Российский закон об иностранных агентах гораздо более гуманный, чем аналогичные законы, существующие в некоторых западных государствах, в том числе в США. Таким мнением в ходе прямой линии поделился Президент РФ Владимир Путин.

«Постоянно подвергается критике закон об иноагентах. Это не наше изобретение, этот закон был принят в ряде западных государств, в США – еще в 30-е годы прошлого века. Эти все законы являются гораздо более жесткими. Там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за политическую деятельность при финансировании из-за рубежа», – заявил Путин.

По мнению главы государства, в российском законе «нет ничего подобного». Он требует лишь заявить об источниках финансирования, если гражданин занимается политической деятельностью.

«У нас нет репрессий и уголовного преследования. Более того, если люди перестают заниматься политической деятельностью или отказываются от иностранного финансирования, они выводятся из этих списков», – выразил уверенность Президент.

#прямая линия с Владимиром Путиным #иноагент
