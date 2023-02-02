Путин заинтересовался идеей об участии в парадах самолетов времен Великой Отечественной

Идея об участии самолетов времен Великой Отечественной войны в парадах Победы — очень интересная, однако пока трудновыполнимая. Об этом на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций рассказал Президент России Владимир Путин.

Он объяснил, что самолеты, снятые «с вооружения после войны, через какое-то время все почти порезали», а те машины, которые находят поисковики, находятся в полуразрушенном состоянии.

«Что касается того, чтобы они [самолеты времен войны] в параде принимали участие — это интересная мысль. Давайте подумаем, поговорим. В целом идея о том, чтобы воссоздавать значение авиации для победы в Великой Отечественной войне, замечательная, правильная», — добавил Президент. (цитата по ТАСС)

Он отметил, что обсудит этот вопрос с коллегами, и если идея выполнима, то будет воплощена в жизнь. «То, что эти машины воссоздают, это вообще удивительно, но такие примеры есть. Это сложно, но это происходит», — напомнил Путин.