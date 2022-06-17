Путин: Задачи спецоперации будут решены, залогом тому мужество и героизм наших воинов

Консолидация российского общества дает силы и уверенность военнослужащим, выполняющим задачи во время военной спецоперации на Украине. Это залог того, что все задачи будут решены, сообщил Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность. Это решения, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада», – сказал Путин.

Президент России напомнил, что страны Евросоюза и США не только стремились реализовать на Украине сценарий «антироссии», но и вели активное военное освоение украинской территории, накачивая Украину оружием и военными советниками. И этот процесс продолжается прямо сейчас. На развитие экономики и благополучие живущих там людей никто не обращает внимание, зато выделяются огромные суммы денег на создание плацдарма НАТО на Востоке, направленного против России, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии.

«Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей, отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой и многонациональной страны. Все задачи специальной военной операции будут решены и залогом тому мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России», – подчеркнул Владимир Путин.