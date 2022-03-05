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Ру Тат
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Официальная хроника
5 марта 2022  17:19

Путин: За восемь лет в Донбассе погибло до 14 тыс. человек

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С 2014 года в Донбассе погибли от 13 до 14 тыс. человек, но Запад предпочитает этого не замечать все восемь лет. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. 

«От 13 до 14 тыс. человек убили за это время, за эти годы! Более 500 детей убиты или искалечены», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Путина, особенно нетерпимо в этой ситуации то, что «так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы».

#спецоперация на Украине #Владимир Путин
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