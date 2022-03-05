Путин: За восемь лет в Донбассе погибло до 14 тыс. человек

С 2014 года в Донбассе погибли от 13 до 14 тыс. человек, но Запад предпочитает этого не замечать все восемь лет. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

«От 13 до 14 тыс. человек убили за это время, за эти годы! Более 500 детей убиты или искалечены», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Путина, особенно нетерпимо в этой ситуации то, что «так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы».