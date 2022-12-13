Путин: За полтора года общество «Знание» вывело свою работу на новый уровень

Президент России Владимир Путин поздравил общество «Знание» с 75-летием, отметив, что эта научная и просветительская организация в трудный послевоенный период сплотила выдающихся ученых, педагогов и деятелей культуры. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«После Победы в Великой Отечественной войне наши ученые, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, прорывных достижений во многих областях и сферах», — отметил глава государства.

По его словам, за последние полтора года деятельность «Знания» уже качественно преобразилась и выходит на более высокий уровень. Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодежью, увеличивается востребованность онлайн-трансляций и лекций по самой разнообразной тематике.

Путин призвал организацию не сбавлять набранных темпов и продолжать наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах РФ, где уже открыты представительства «Знания».

«Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти, включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг», — сказал Президент РФ.