Путин: За годы существования Афросоюз утвердился как эффективный механизм сотрудничества

За годы своего существования Африканский союз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в телеграмме, адресованной участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран — членов объединения. Текст письма опубликован на сайте Кремля.

«Эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности на Африканском континенте», — заявил глава государства.

Он отметил, что для России африканские страны всегда были и остаются важными и надежными партнерами — всех объединяет стремление построить справедливый многополярный миропорядок, который основывается на равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, силового диктата и санкционного давления.

Первый в истории саммит Россия — Африка, который прошел в 2019 году, создал хорошие условия для активизации дружественных связей как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе, сказал Путин.

«Уверен, что вторая встреча на высшем уровне в таком формате, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению взаимодействия РФ с африканскими партнерами на самых различных направлениях, в том числе в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — подчеркнул Президент.