Путин: За год конкурс «Большая перемена» привлек почти 1 млн новых участников

Популярность конкурса «Большая перемена» растет — в этом году к нему присоединился почти 1 млн новых участников. Об этом в приветствии к финалистам события заявил Президент России Владимир Путин.

Глава государства поздравил победителей и призеров конкурса. «Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь „Большая перемена“ — это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент напомнил, что в этом году соревнования объединила общая тема — «Горжусь Россией». В течение года участников знакомили с выдающимися достижениями предков, открытиями и исследованиями, изменившими мир.

Отдельно он поблагодарил педагогов и наставников, которые стали для ребят не только проводниками в историю, но и теми, кто помогает двигаться вперед, добиваться намеченных целей.

«Подчеркну, государство и впредь будет уделять неустанное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов. Вижу в этом залог успешного развития отечественной экономики, повышения её конкурентоспособности», — заключил Владимир Путин.