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Путин: За Дальним Востоком — будущее России
Дальневосточный регион — один из важнейших в России. Это огромные территории с богатыми природными ресурсами, однако малонаселенные — за Уральским хребтом проживают 12 млн граждан. В то же время Азия активно развивается — таких темпов развития не отмечается ни в одном из других регионов мира, заявил Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Мы неслучайно еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, начали активно заниматься проектами развития Дальнего Востока. Неслучайно, — подчеркнул Президент, — потому что тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь (в Азии — прим. Т-и) и рынки сбыта, и партнерство в самом широком смысле этого слова, в том числе и технологическое. Все становится интереснее и интереснее».
Развитию Дальнего Востока, его освоению и в будущем будет уделяться самое пристальное внимание, добавил Путин. «Безусловно, за этим будущее страны, так же, как и за Арктикой», — уверен Президент.
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