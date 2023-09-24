Путин: За 30 лет избирательная система России прошла большой путь

Фото: пресс-служба Кремля

За 30 лет избирательная система России прошла большой путь, она постоянно совершенствуется — в нее внедряются новейшие технические достижения и лучшие мировые практики. Об этом Президент Владимир Путин сказал в своем поздравлении по случаю 30-летия ЦИК РФ, опубликованном на сайте Кремля.

«Так, в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным, — перечислил глава государства. — На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения».

По его словам, созданы все условия, чтобы каждый россиянин смог свободно выражать свою волю на выборах и делать это там, где он находится — по месту жительства или фактического нахождения, на избирательном участке или на дому.

Путин подчеркнул, что именно народ — источник власти в России, именно он определяет ее путь развития.

Президент также поздравил с юбилеем нынешний состав Центризбиркома, его руководителей и всех, кто работает и работал в этом важнейшем государственном органе, за выверенную организацию избирательных процессов.