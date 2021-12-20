Путин: За 11 месяцев в России предотвращены 32 теракта

За 11 месяцев 2021 года в России было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об этом, поздравляя работников органов безопасности, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул важность продолжения жесткой и бескомпромиссной борьбы с терроризмом, особенно с учетом сложной международной обстановки и серьезных современных вызовов и рисков. Это главная, приоритетная задача, стоящая перед спецслужбами. «За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика», — заявил Президент в видеопоздравлении, опубликованном телеканалом «Звезда».

По данным Путина, за 11 лет в России было предотвращено свыше 200 терактов.

«Количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно, — заметил он. — Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много».

Глава государства подчеркнул, что в борьбе с терроризмом необходимо действовать наступательно и эффективно.

«При координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров. Среди других приоритетных задач — продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — заключил Владимир Путин.