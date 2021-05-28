Вступающая в Юнармию молодежь получает возможность закалить дух и характер, обрести друзей и научиться работать в команде. Сейчас движение объединяет сотни тысяч ребят, работа которых очень востребована и заслуживает уважения. Об этом, поздравляя юнармейцев с пятилетием военно-патриотического движения, заявил Президент России Владимир Путин.

«Отмечу, что именно вы, представители молодого поколения, горячо поддержали идею создания юнармейской организации, стали ее соавторами и вдохновителями. За прошедшее время „Юнармия“ объединила сотни тысяч талантливых, энергичных, целеустремленных ребят из разных регионов России», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Юнармейцы активно участвуют в волонтерском и поисковом движениях, заботятся о ветеранах и тех, кому требуется поддержка.

«Столь большая востребованная работа заслуживает глубокого уважения», — добавил Президент РФ.

В заключение Путин пожелал участникам организации успехов в труде, творчестве и их общественной деятельности.

«Юнармия» — добровольное российское детско-юношеское движение, которое было создано в 2016 году и объединяет более 808 тыс. человек.