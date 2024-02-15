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Путин: Я не считаю, что сегодняшние немцы должны нести ответственность за Гитлера
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодняшние поколения немцев не должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники — и не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее», — отметил Президент.
Путин подчеркнул, что «лепить этот лэйбл» — несправедливо. Делать такие вещи — значит злоупотреблять тем, что пережили народы СССР.
«Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит», —отмечает Путин.
Он также добавил, что в этой связи можно было бы сделать полезное дело:
«На мой взгляд, сейчас во многих странах, даже в тех, где, казалось бы, не должно было это звучать, как политический мотив, но звучит, к сожалению… Что я имею ввиду: какая-то исключительность каких-то народов перед другими, какая-то избранность. Вот с этого нацизм и начинался. Поэтому, если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также подумать о том, чтобы на таком глобальном уровне выстроить эту антифашистскую и интинацисткую пропаганду», — рассказал Путин.
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