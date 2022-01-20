Путин: Хотиненко по праву считается ярким представителем кинематографического сообщества

Президент России Владимир Путин поздравил советского кинорежиссера и сценариста Владимира Хотиненко с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вас по праву считают ярким представителем кинематографического сообщества страны», — сказал глава государства.

Он отметил, что режиссерские работы Хотиненко всегда интересны и талантливы и заслужили признание зрителей благодаря глубокому содержанию, творческим решениям и замечательным актерским ансамблям.

«И конечно, отмечу педагогическую, наставническую деятельность, которой Вы уделяете большое внимание, искреннюю заботу о сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры», — сказал Путин, пожелав юбиляру здоровья и вдохновения.