Путин: «Хабаровский процесс» имеет особое значение для сохранения памяти о Второй мировой

Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» — это честная и ответственная позиция в отношении событий Второй мировой войны и 1949 года. Его проведение способствует сохранению исторической памяти, подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Приветственную телеграмму участникам и гостям форума зачитал начальник Управления по общественным проектам администрации Президента России Сергей Новиков.

В послании Путин подчеркнул, что Хабаровский процесс 1949 года стал «моральным, правовым и нравственным приговором» для японских военных преступников, и сравнил его с Нюрнбергским и Токийским процессами.

«Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия, — отметил он. — Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года».

Поэтому форум, который будет проходить в Хабаровске 6 и 7 сентября, имеет особое научное и практическое значение. Основываясь на фактах и материалах из архивов, он выражает честную и ответственную позицию относительно событий тех, и потому «очень важен для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», добавил глава государства.

В заключение он добавил, что форум внесет значимый вклад в осмысление Хабаровского процесса и его значения для современности, а выводы участников окажутся востребованы в дальнейших научно-исторических исследованиях.