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Ру Тат
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4 июня 2021  14:58
Егор Никитин

Путин: Выход из серьезных кризисов всегда связан с привлечением новых инвестиций

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По-настоящему эффективным инструментом борьбы с последствиями коронакризиса является активизация инвестиционной деятельности. Такое мнение на открытии пленарной сессии Петербургского международного экономического форума выразил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что повышение доходов людей, системное снижение безработицы и рост общего благополучия граждан невозможны без экономического развития страны. 

«Мировая история показывает, что перезапуск экономики после серьезных потрясений всегда был связан с наращиванием инвестиций в инфраструктуру, территориальное развитие, в разработку новых технологий и подготовку кадров», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что российские регионы в сложных условиях пандемии не прерывали работу в этом направлении, продолжали улучшать деловой климат РФ.

«Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестклимата», — резюмировал Президент России.

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