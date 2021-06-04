Путин: Выход из серьезных кризисов всегда связан с привлечением новых инвестиций

По-настоящему эффективным инструментом борьбы с последствиями коронакризиса является активизация инвестиционной деятельности. Такое мнение на открытии пленарной сессии Петербургского международного экономического форума выразил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что повышение доходов людей, системное снижение безработицы и рост общего благополучия граждан невозможны без экономического развития страны.

«Мировая история показывает, что перезапуск экономики после серьезных потрясений всегда был связан с наращиванием инвестиций в инфраструктуру, территориальное развитие, в разработку новых технологий и подготовку кадров», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что российские регионы в сложных условиях пандемии не прерывали работу в этом направлении, продолжали улучшать деловой климат РФ.

«Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестклимата», — резюмировал Президент России.