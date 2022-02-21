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Официальная хроника
21 февраля 2022  20:42

Путин выступит с видеообращением к российским гражданам

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Президент Владимир Путин обратится к российским гражданам в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

Напомним, сегодня Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза, на которым была рассмотрена ситуация на Донбассе. В частности, участники обсудили вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. Глава государства выслушал доклады и мнения участников заседания и сообщил, что примет решение в понедельник.

#Владимир Путин
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