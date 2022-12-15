Путин выступит с объемной речью на заседании Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин выступит с речью на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина», – рассказал представитель Кремля.

Также с докладом выступят глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин.

Песков отметил, что заседание Совета по нацпроектам – традиционно большое мероприятие, на нем подводятся итоги работы «по достижению целей, которая за год осуществлялась всей государственной машиной».