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Официальная хроника
15 декабря 2022  12:56

Путин выступит с объемной речью на заседании Совета по нацпроектам

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Президент России Владимир Путин выступит с речью на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина», – рассказал представитель Кремля. 

Также с докладом выступят глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин.

Песков отметил, что заседание Совета по нацпроектам – традиционно большое мероприятие, на нем подводятся итоги работы «по достижению целей, которая за год осуществлялась всей государственной машиной».

#Владимир Путин
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