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Официальная хроника
21 декабря 2022  12:45

Путин выступит с объемной речью на итоговой коллегии Минобороны

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Выступление российского Президента Владимира Путина на итоговой коллегии Министерства обороны РФ будет объемным, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет важное выступление президента, достаточно объемное, – рассказал представитель Кремля. – Будет доклад министра обороны. И, как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего».

РИА Новости передает, что глава государства также ознакомится с экспонатами тематической выставки.

#Владимир Путин
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