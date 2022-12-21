Путин выступит с объемной речью на итоговой коллегии Минобороны

Выступление российского Президента Владимира Путина на итоговой коллегии Министерства обороны РФ будет объемным, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет важное выступление президента, достаточно объемное, – рассказал представитель Кремля. – Будет доклад министра обороны. И, как правило, потом ремарки заключительные президента и главнокомандующего».

РИА Новости передает, что глава государства также ознакомится с экспонатами тематической выставки.